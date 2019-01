SECURITE ROUTIERE Mieux vaut être vigilant ce dimanche sur les routes de tout le département, la neige et le verglas sont déjà à l’origine de plusieurs sorties de route…

Neige et routes dans Strasbourg et alentours le 14 01 2009 — G. VARELA / 20 MINUTES

Mieux vaut être prudent si vous devez prendre le volant ce dimanche sur les routes du département. Les chutes de neige peuvent rendre difficile la circulation, sur les hauteurs bien entendu mais aussi en plaine.

02H50 : Chutes de #neige en cours dans le Centre #Alsace vers #Sélestat (cf. vidéo), illustrant parfaitement les #conditions météo du jour -> temps gris, avec quelques chutes de neige éparses qui peuvent saupoudrées les sols, voire localement apporter 1 - 2 cm.#meteo67 #meteo68 pic.twitter.com/zmbzswTi77 — Météo Suivi Alsace (@msa6768) January 20, 2019

Selon un rapport à la mi-journée du Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67), le département compte ce matin déjà quatre accidents dus aux conditions météorologiques. Notamment sur l’A35 dans le sens Colmar Strasbourg où un véhicule avec cinq personnes à bord a fait des tonneaux ce matin peu après 6h30. Deux hommes âgés de 22 et 23 ans, mais aussi une jeune femme de 19 ans ont été conduits au centre hospitalier de Sélestat.

[METEO]

⚠️ Chutes de neige ❄️ en cours sur @toutlebasrhin

Adaptez votre conduite 🚗 et soyez attentif si vous pratiquez des activités en montagne et/ou sensibles 🎿🏂#meteo67 pic.twitter.com/veYv0cTvTE — SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) January 20, 2019

Et la situation n’est guère plus enviable dans le Haut-Rhin. D’ailleurs, selon le site inforoute68 du Conseil département, « à l’exception du Col du Bonhomme, la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes (transport de marchandises) reste interdite sur l’ensemble des cols vosgiens. »