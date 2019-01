Une intervention nocturne de sapeurs-pompiers (illustration). — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Au beau milieu de la nuit de samedi à dimanche sur la RD 419 à Carspach (Haut-Rhin), et pour des raisons encore indéterminées, une voiture a percuté un autre véhicule par l’arrière, la projetant violemment en avant, relatent les Dernières Nouvelles d’Alsace. La voiture a alors heurté un arbre avant de finir sa course hors de la chaussée. Les deux voitures circulaient en direction d’Altkirch. Toujours selon nos confrères, les occupants des deux véhicules se connaissaient et pourraient avoir envisagé de passer la soirée en discothèque.

Carpspach. - Map4News

Les deux victimes, dans le véhicule percuté, sont âgées d’une vingtaine d’années. Après désincarcération, le conducteur a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Mulhouse, tout comme son passager, qui lui a réussi à sortir du véhicule avant l’arrivée des secours. Ce dernier est également sérieusement blessé. Les cinq personnes du second véhicule sont choquées mais indemnes.