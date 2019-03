La maison de la famille Dupont de Ligonnès à Nantes. — F.Elsner/20Minutes

« Maison/villa de 130 m2, 5 chambres ». L'annonce immobilière, postée il y a moins de trois mois, commençait comme n’importe quelle autre mais n’était pourtant pas banale. Et pour cause: il s'agit de l'ancienne demeure de la famille de Ligonnès, 55 boulevard Schuman à Nantes, qui va donc bientôt accueillir de nouveaux occupants. C’est là qu’ont été retrouvés les corps d’Agnès de Ligonnès et de ses quatre enfants, en avril 2011.

Selon le journal Ouest-France, qui avait repéré cette annonce, la maison a été vendue il y a quelques jours, au prix de 479.000 euros. En 2015, quatre ans après le drame, la maison située dans un quartier prisé de Nantes avait trouvé preneur à 200.000 euros. Entre temps, de nombreux travaux ont été réalisés... Le bien serait donc parti sans aucune négociation.

Principal suspect du quintuple meurtre, le père, Xavier Dupont de Ligonnès n’a à ce jour pas été retrouvé.