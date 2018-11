Blocage du 17 novembre: Insulté et menacé, l’initiateur du #SansMoiLe17 dépose plainte

Collaborateur du groupe La République en marche au conseil municipal de Strasbourg (Bas-Rhin), Loïc Branchereau a fait parler de lui pour une autre actualité ces derniers jours. En réaction à la mobilisation de ce 17 novembre contre la hausse des prix du carburant, ce militant a participé à initier un mouvement anti-blocage en lançant le hashtag #SansMoiLe17.

Aussi chargé de la communication de la section départementale de LREM et parmi les jeunes du parti dans le Bas-Rhin, l’Alsacien de 25 ans fait savoir ce vendredi via son compte Twitter qu’il a reçu des menaces de mort et des insultes « de la part de gilets jaunes ». Ce pourquoi Loïc Branchereau a décidé de déposer plainte. « La haine n’est pas un moyen d’expression », ajoute-t-il.

Au regard des injures, parfois à caractère homophobe, antisémite, des menaces de mort reçues de la part de #Giletsjaunes sur ma personne. J’ai porté plainte ce jour auprès du procureur de la République de #Strasbourg. La haine n’est pas un moyen d’expression. #SansMoiLe17 — Loïc B. 🛩 #FBPE (@l_branchereau) November 16, 2018

Interpellé par la « récupération par l’extrême droite » à l’origine

Contacté, plus tôt, par 20 Minutes à propos du #SansMoiLe17, le jeune homme justifiait d’abord savoir été interpellé par « la récupération politique par l’extrême droite ». Et d’embrayer : « Le but était de dénoncer les contre-vérités et les manipulations autour de ce mouvement, qui aujourd’hui ressemble plus à une mobilisation anti-Macron qu’à une mobilisation citoyenne. »

Soutien total et amical à Loïc Branchereau auteur du #sansmoile17 . Attaques lamentables et odieuses sur ses fb et Twitter. Ces attaques prennent souvent la forme d’insultes, sans le respect minimum indispensable au débat démocratique.#pourmoiaussicestsansmoile17#respect — Sylvain Waserman (@SylvainWaserman) November 15, 2018

​

B.P.