Lorient: L’exhibitionniste affichait des photos de son sexe dans l’internat du lycée

Un jeune père de famille âgé de 28 ans a été condamné mercredi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lorient (Morbihan). Il lui est reproché de s’être exhibé à plusieurs reprises dans l’internat d’un lycée de la ville.

Les faits se sont déroulés lundi dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Le prévenu exhibe son sexe, le prend en photo, puis s’en va, rapporte Ouest-France. Ces photos, l’homme jugera bon de les imprimer et de les afficher sur les portes du dortoir le lendemain.

Identifié par des lycéennes, le jeune père de famille est interpellé le mardi à proximité de l’établissement. Ivre, il se rebelle et insulte les forces de l’ordre. Plus calme à la barre du tribunal correctionnel, le prévenu a expliqué souffrir « de pulsions ». Il avait déjà été condamné en 2016 pour des faits similaires. Son sursis de cinq mois a été révoqué. Il écope en plus d’un an de prison ferme.