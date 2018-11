Accident mortel de TGV en Alsace: Trois ans après, nouvelle cérémonie pour les familles des victimes

DRAME A Eckwersheim (Bas-Rhin), une cérémonie commémorative se tient ce mercredi dans la plus stricte intimité des familles, trois ans après l'accident de TGV qui a fait 11 morts et 42 blessés en Alsace...

01112016-STR-Sur les lieux de l'accident du TGV à Eckwersheim un an après. Illustration — G. Varela / 20 Minutes

L’accident est survenu au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Au nord-ouest de Strasbourg ce jour-là, une rame de TGV d’essai a déraillé à 15h04 très exactement dans une courbe au niveau du canal de la Marne au Rhin. Près de la commune d’Eckwersheim (Bas-Rhin), l'accident a entraîné la mort de 11 personnes, en blessant également 42 autres.

Trois ans plus tard, une cérémonie commémorative est organisée à la même heure ce mercredi après-midi. Comme un an plus tôt, la SNCF précise que l’événement a lieu dans la plus stricte intimité des familles sur les lieux du drame du second tronçon de la ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg. Là où a été érigé un jardin du souvenir par le passé.

Dans la stricte intimité des familles

« L’événement est organisé pour les familles », insiste la compagnie ferroviaire à 20 Minutes. Aucun journaliste ne sera donc autorisé à s’approcher du site. Des représentants de la SNCF seront en revanche présents, à l’image du président de SNCF réseau. En revanche, le PDG Guillaume Pepy, présent en 2017 mais actuellement en déplacement, ne pourra en être.

Dévoilé en octobre 2017 aux familles, le complément d’expertise judiciaire a encouragé le parquet de Paris à reconnaître la responsabilité de la SNCF et sa filiale Systra dans l’accident de la rame où se trouvaient 53 personnes, salariés et invités (dont deux sont décédés). En décembre 2017, les deux sociétés ont été mises en examen pour « blessures et homicides involontaires ».