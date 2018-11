VIDEO. Marseille: Plusieurs experts avaient déjà alerté sur l’état des immeubles aujourd’hui effondrés

DRAME DE LA RUE D'AUBAGNE Des courriers d'experts adressés à la mairie en 2014 et 2017 et des rapports montrent le danger que représentaient les immeubles aujourd'hui en ruine de la rue d'Aubagne...

Les marins-pompiers sur le tas de gravats des immeubles effondrés à Marseille. — Bataillon Marins-Pompiers de Marseille

Trois immeubles se sont effondrés rue d’Aubagne à Marseille.

Plusieurs experts avaient alerté de ce risque bien avant le drame, selon des informations du Monde et de La Marseillaise.

Le 5 novembre dernier, trois immeubles de la rue d'Aubagne, à Marseille, s’effondraient, faisant huit morts. Or, plusieurs documents cités par Le Monde et La Marseillaise montrent que l’alerte avait été sonnée plusieurs semaines, voire plusieurs années avant le drame. Ces documents laissent à penser que l’état de fragilité de ces immeubles était connu de la mairie de Marseille, mais aussi de la justice.

Selon La Marseillaise, un premier courrier du 19 décembre 2014 de l’expert Reynald Filipputti est adressé à la ville de Marseille, et envoyé en copie au tribunal de grande instance et au syndic de la copropriété du 65. Dans ce courrier, l’expert affirme avoir pu « constater que la fondation et le soubassement entre le 65 et le 67 présentaient des signes d’affaissement et que la majeure partie des poutres et bois du 65 étaient minés par la pourriture. »

« Un risque pour les biens et les personnes »

En 2015, selon Le Monde, un expert, Bernard Pluchino, dresse un état des lieux de la situation en vue de réaliser des travaux sur le 63, propriété de Marseille Habitat, bailleur social de la ville de Marseille. Cet expert intervient à la demande de Marseille Habitat. Dans sa conclusion de décembre 2015, Bernard Pluchino note « que l’immeuble du 67 s’appuie sur le 65 qui est lui-même mitoyen du 63 ».

En octobre 2017, une seconde alerte adressée à la mairie est sonnée par un expert et deux ingénieurs, rapporte La Marseillaise. Cette lettre fait le « constat de faiblesse structurelle représentant un risque pour les biens et les personnes à court terme au 65 et 67 rue d’Aubagne. »

Dans un nouveau rapport de Reynald Filipputti du 27 septembre dernier que Le Monde a pu consulter, un géomètre indique que « la façade du 65 s’est affaissée verticalement de 5 à 8 centimètres et que les planchers du 63 et 67 se sont inclinés. » Dans ce rapport, l’expert affirme que « les désordres mettent en péril les immeubles, continuant à évoluer. » Selon le quotidien du soir, Reynald Filiputti s’était rendu sur les lieux le 25 octobre dernier pour une réunion avec les représentants des trois immeubles.

​

​​​​