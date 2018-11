Vendée: Trois femmes trouvent la mort dans un accident de la route

Terrible accident de la route samedi à Saint-Vincent-sur-Graon, au sud de La Roche-sur-Yon (Vendée). Trois femmes octogénaires ont perdu la vie lors d’une collision entre deux voitures sur la départementale 747.

Le choc est survenu vers midi, en pleine ligne droite. Un véhicule Dacia, conduit par un homme âgé de 81 ans et à bord duquel se trouvaient les trois victimes, a percuté de plein fouet une Volkswagen conduite par un homme de 31 ans.

Les trois femmes âgées de 80, 81 et 82 ans n’ont pu être sauvées malgré l’arrivée des secours. Elles seraient originaires de la région nantaise, selon Ouest-France. Grièvement blessés, les deux conducteurs ont, eux, été transférés aux urgences du centre hospitalier. La passagère de la Volkswagen a été légèrement blessée.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter d’éclaircir les circonstances de l’accident. Le préfet de Vendée s’est rendu sur place peu après le drame. Ces derniers jours, l’Etat avait déjà appelé les automobilistes à la prudence dans ce département où la mortalité sur les routes est plus élevée que la moyenne nationale.

