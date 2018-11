Lot: Un quinquagénaire disparaît, sa famille lance un appel à témoins

Didier Valety, 55 ans, a disparu fin septembre 2018 à Soturac, dans le Lot. — V. T.

Il a laissé un mot à son fils, chez lequel il vivait à ce moment-là, pour dire qu’il donnerait bientôt de ses nouvelles. Depuis, plus rien. Didier Valety a disparu fin septembre à Soturac, village lotois d’un peu plus de 600 habitants, limitrophe du Lot-et-Garonne.

Sa famille, forcément inquiète, recherche cet homme de 55 ans, parti à bord d’un break Toyota Corolla blanc, et dont le téléphone ne répond plus. Le quinquagénaire aux cheveux grisonnants est grand (plus d’1,85 m) et mince.

Sa disparition a été signalée à la gendarmerie de Puy-l’Evêque. Toute personne susceptible d’apporter des informations sur cette disparition est invitée à contacter la brigade au 05 65 21 30 17.