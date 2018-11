Nord: Ils écumaient la région pour commettre des vols violents

Deux agents de police (illustration) — MEHDI FEDOUACH / AFP

L’affaire commence en juillet dernier. Plusieurs individus, cagoulés et armés, font irruption dans la maison d’un couple, située dans l’agglomération lilloise. « Police ! Police ! » hurlent-ils, tout en intimant aux victimes de leur remettre les 10.000 euros en liquide qu’ils conservaient à leur domicile. L’enquête est confiée à la sûreté départementale du Nord. Très vite, les policiers découvrent que ces malfaiteurs chevronnés ont sans doute commis plusieurs cambriolages dans la région.

Quelques mois plus tard, six individus sont identifiés. Certains déjà sont « très connus » des enquêteurs, raconte à 20 Minutes une source policière. Le 6 novembre, les suspects sont réveillés par les policiers du Raid et ceux de la sûreté départementale venus les arrêter et perquisitionner leur logement, près de Lille et de Maubeuge. Plusieurs objets volets - des montres, des outils… - sont alors retrouvés. Une voiture, ayant vraisemblablement servi à commettre leurs méfaits a été saisie.

A l’issue de 96 heures de garde à vue, quatre hommes ont été libérés. Mais deux d’entre eux, considérés comme les principaux auteurs des faits, ont été déférés au parquet et présentés à un juge. Ils passeront la semaine prochaine, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Lille.