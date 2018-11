Saint-Denis: La police s'interroge après la découverte d'un véritable arsenal dans une voiture

La police a découvert des armes cachées dans une voiture.. — Clément Follain / 20 Minutes

Un véritable arsenal​ découvert mardi dans une voiture à Saint-Denis. Grâce à un renseignement, les enquêteurs de la BRI – brigade de recherche et d’intervention – et ceux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, ont découvert trois kalachnikovs, un lance-roquettes et un fusil à pompe dans une voiture, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant une information d' Europe 1.

La voiture était stationnée dans une rue près du quartier sensible des Francs-Moisins. Après plus d’une journée de surveillance du véhicule, les policiers, ne voyant personne venir, décident de faire enlever le véhicule de la chaussée pour l’ouvrir. Toutes les armes ont été envoyées au laboratoire d’analyse de la préfecture de police de Paris.

Armes contre drogue ?

« Un tel arsenal, ce n’est pas fréquent. Ce n’est pas inédit mais, évidemment, ça interroge », précise une source policière. Ces armes devaient-elles servir à commettre un braquage, à protéger une équipe de trafiquants de drogue ? Pour l’heure, aucune piste n’est écartée. Autre hypothèse envisagée : la possibilité qu’un tel arsenal ait été échangé contre des produits stupéfiants. « Dans certains cas, les trafiquants récupèrent des lots d’armes en échange de drogue », assure cette source.

La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, compétente dans les affaires de criminalité organisée, s'est saisie de l'enquête, initialement ouverte par le parquet de Bobigny. Elle vise notamment les faits d'« association de malfaiteurs criminelle » et « acquisition, détention et transport d'armes de catégorie A et B en réunion ».