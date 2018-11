VIDEO. Immeubles effondrés à Marseille: Que sait-on au lendemain du drame de la rue d'Aubagne?

Des marins-pompiers devant les immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne à Marseille — Marins-pompiers de Marseille

Le corps d'une première victime a été dégagé ce matin, a indiqué le procureur de Marseille.

Les secours pensent que cinq à huit personnes sont ensevelies dans les décombres des trois immeubles.

Les recherches, compliquées par la pluie, vont prendre plusieurs jours.

Trois immeubles se sont effondrés ce lundi rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, dans le premier arrondissement de Marseille, à quelques pas du Vieux-Port. 20 Minutes fait le point alors que s’ouvre une nouvelle journée de recherches sous les décombres.

Combien y a-t-il de victimes ?

Ce mardi, aux alentours de 8 h 30, le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux a indiqué que le corps sans vie d’un homme venait d’être sorti des décombres. Son identité reste à déterminer. « Des opérations de médecine légale vont être réalisées », a indiqué Xavier Tarabeux.

Les caméras de vidéosurveillance laissaient de plus présager le fait que deux femmes, qui passaient à ce moment-là devant l’immeuble, auraient pu être ensevelies. Toutefois, les pompiers ont déblayé le trottoir sur lequel leurs corps auraient pu être sans retrouver quoi que ce soit, ce qui laisse à penser qu’elles sont saines et sauves. « C’est une bonne nouvelle », estime le procureur de la République de Marseille.

Les pompiers sont à la recherche désormais de « cinq à huit victimes », selon les déclarations de Xavier Tarabeux. Il s’agirait à la fois de locataires de l’immeuble, mais aussi d’invités de ceux-ci. Parmi les personnes disparues figureraient notamment une femme, qui n’est pas allée chercher sa fille à l’école, et une autre femme, « qui ne sortait jamais de chez elle », a indiqué lundi dans la soirée le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier.

Y-a-t-il une chance de retrouver des personnes vivantes ?

La question demeure entière. Les pompiers sont à la recherche d’éventuels survivants dans un amas de gravats blanchâtres de 4 à 5 mètres de haut sur 10 à 15 mètres de profondeur. Selon Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, « on a découvert dans la première partie des opérations de déblaiement quelques poches de survie qui font qu’il y a encore peut-être de l’espoir d’identifier et de retrouver une personne qui peut être sauvée ».

« Nous appelons poches de survie des espaces où nous retrouvons des personnes, et ça n’a pas été le cas, tempère Stéphane Lecroc, chef du service communication au sein des marins-pompiers de Marseille. Il y avait quelques espaces mais il n’y avait personne dedans. »

La météo complique la tâche des pompiers. Depuis lundi, des pluies plus ou moins intenses s’abattent sur Marseille. « Cela rend le matériel glissant, explique Stéphane Lecroc. Les gravats et le sable se transforment en boue. Cela devient plus compliqué pour les chiens de travailler. » Les pompiers se relaient également toutes les heures pour continuer les recherches dans ces conditions difficiles.

Combien de temps les recherches vont-elles prendre ?

Le travail à effectuer reste important selon les marins-pompiers de Marseille. « Nous nous organisons pour un travail de l’ordre d’une semaine, indique Stéphane Lecroc. Ça sera peut-être plus, peut-être moins, mais on n’aura pas fini les prochains jours. »