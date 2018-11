Hauts-de-Seine: Deux frères condamnés pour l'agression de trois pompiers

Deux frères ont été condamnés pour l'agression de pompiers. — NICOLAS MESSYASZ

Deux frères ont été condamnés ce lundi à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis, pour avoir agressé trois pompiers à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Le 29 septembre dernier, deux frères, âgés de 32 et 38 ans, ont appelé une société de dépannage pour qu’elle vienne libérer leur père de 80 ans bloqué dans l’ascenseur. Mais, malgré l’intervention de techniciens, l' ascenseur est resté coincé. Alors, craignant pour la santé de leur père prisonnier depuis près de quatre heures, les deux frères ont fait appel aux pompiers.

Sur place, ces derniers ont fait face « à une tension ambiante », selon le chef d’équipe, qui s’est transformée « en violence ». Perdant patience, l’un des frères a tenté de s’emparer de la masse des pompiers pour défoncer la porte de l’ascenseur. Les pompiers ont essayé de l’en empêcher et ont reçu plusieurs coups entraînant pour chacun d’entre eux deux jours d’interruption temporaire de travail (ITT).

« C’était la panique »

Sur les deux frères, seul le plus jeune a reconnu avoir donné un coup de boule et un coup de poing. Le plus âgé, incarcéré depuis fin septembre, a maintenu n’avoir jamais frappé les pompiers. « On n’entendait plus mon père, c’était la panique », a rapporté le plus jeune. « On a trop attendu, j’étais sous pression et je me suis emporté », a-t-il raconté. « J’ai essayé d’ouvrir la porte moi-même mais les pompiers m’en ont empêché », a déclaré son aîné.

« Il y a quand même un contexte qui explique qu’on ne peut mettre une peine de prison ferme à quelqu’un de cet âge, qui a un casier vierge », a plaidé l’avocat de l’aîné, Me Pierre-Ann Laugery. Il a décrit les deux frères, soutenus par plusieurs voisins présents dans la salle, comme « des gens biens, des gens sérieux, qui ne font pas de vague et qui ont paniqué ».

1.000 euros de dommages et intérêts pour les pompiers

L’avocat du plus jeune, Me Steeve Ruben, a appuyé la plaidoirie de son confrère en demandant une peine de sursis pour son client, actuellement en reconversion professionnelle. « Oui, l’intervention a été longue, a reconnu le procureur, mais nous avons deux personnes qui estiment que c’est sur les pompiers qu’il faut passer ses nerfs », a-t-il dénoncé, demandant une peine d’un an assortie de six mois de sursis pour chacun.

Le tribunal a en outre condamné les deux frères à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à chacun des trois pompiers.