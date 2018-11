Vénissieux: Coup de feu et violente bagarre à l'issue d'un match de foot organisé dans la commune

La police est intervenue samedi soir à Vénissieux après des affrontements survenus à l'issue d'un match. Illustration. — C. Girardon / 20 Minutes

Ce n’est semble-t-il pas le résultat de la rencontre qui a mis le feu aux poudres. Mais la volonté d’en découdre de plusieurs dizaines de jeunes Givordins et Vénissians. Samedi soir, des coups de feu ont été tirés et une violente rixe a éclaté au sein du stade Laurent-Gérin à Vénissieux, à l’issue d’un match de football entre l’équipe senior du JSO Givors et l’équipe 3 senior du Vénissieux FC.

Le responsable du club de Vénissieux frôlé par un tir

Selon Le Progrès, une partie des jeunes impliqués dans la rixe ont pénétré dans l’enceinte sportive à la fin du match. Armés de barres de fer et de battes de baseball, ils se sont alors violemment battus. Un coup de feu aurait également été tiré, frôlant le responsable du Vénissieux FC, non impliqué dans la bagarre. Ce dernier n’aurait été que légèrement blessé.

Les policiers sont intervenus sur le parking du stade où se sont poursuivis les affrontements et sont parvenus à ramener le calme. On ignore à cette heure si d’autres personnes ont été blessées dans la rixe et si des interpellations ont eu lieu.