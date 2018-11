Vosges: Une fille de 7 ans retrouvée inconsciente sur la route, un appel à témoins lancé

Les gendarmes lancent un appel à témoins. Illustration — Olivier Aballain / 20 Minutes

L’accident est survenu un peu avant 10 heures ce samedi à Mirecourt (Vosges). Alors qu’elle faisait de la trottinette, une fille de 7 ans a été retrouvée inconsciente au milieu de la route sur un quai le long de la Madon, d'après France Bleu Sud Lorraine. Au pronostic vital engagé selon les forces de l’ordre, l’enfant a dû être transporté à l’hôpital à Nancy dans un état grave.

Un peu plus loin au niveau d’un rond-point, son grand frère a entendu un choc puis prévenu les pompiers, précise Vosges Matin. Afin d’en savoir plus sur les circonstances de l’accident et comprendre si la fille est tombée seule ou si elle a été renversée, les gendarmes des Vosges ont lancé un appel à témoins. En laissant à nos confrères ce numéro : 03.29.37.00.17.