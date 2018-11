Alpes-Maritimes: Il reçoit des contraventions de la Côte d'Azur où il n'a jamais été

Contravention - Illustration. — ROMAIN CHAMPALAUNE/SIPA

Selon une information du Phare dunkerquois, un habitant de Loon-Page, dans le Nord, a reçu en 2016 et 2018 deux contraventions pour stationnement illicite et stationnement irrégulier à Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet, deux communes des Alpes-Maritimes… dans lesquelles il n’a jamais mis les pieds. Lors de la première infraction, l’homme se trouvait dans le Nord, tout comme pour la seconde, intervenue alors qu’il était à un rendez-vous chez un banquier

Ce Loonois a donc contesté par écrit ces deux amendes, mais il a quand même été convoqué et condamné en son absence par le tribunal de police de Grasse. L’homme a porté plainte, et a envoyé un courrier au tribunal le 17 septembre dernier, dans lequel il propose de payer les sommes s’il est innocenté.