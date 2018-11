VIDEO. Paris: Elle filme l'homme qui vient de l'agresser dans le métro

Une jeune femme a montré dans une vidéo sur les réseaux sociaux l'homme qui venait de lui toucher les fesses dans le métro à Paris. — Capture d'écran compte Twitter @AD_DeThemyscira

Dans un tweet accompagné de #BalanceTonPorc, une jeune femme raconte comment elle s’est « mise à filmer [un homme] parce qu’il m’a frôlé en me touchant les fesses et s’est retourné en me faisant un clin d’œil. […] Je l’ai laissé marché devant moi en le filmant pour avoir une preuve ». La scène s’est passée dans le métro parisien à Gare de Lyon et la vidéo postée sur le réseau social le 29 octobre dans la soirée.

Sa vidéo a été repérée par de nombreux internautes mais aussi par la police. Un policier a incité à la jeune femme à contacter la Sûreté régionale des transports. Et la police des transports et ferroviaire a ouvert une enquête, mercredi, après cette agression, annonce BFM TV.

Il a ainsi été demandé par la police à la RATP de conserver les vidéos de surveillance de la station au-delà des 48 heures légales. BFM TV explique que sans ces images, c’est presque impossible de prouver l’agression.

Deux enquêtes ont été lancés. Ils ont bien récupérés les bandes vidéos. Je dois passer identifier l’individu et déposer plainte dans leur service. Vraiment je vous remercie. Vous avez été d’une IMMENSE AIDE ! J’angoissais a l’idée d’aller au commissariat. Je remercie également du — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) October 31, 2018

​