Paris: La voiture d'un gendarme en état d'ivresse se retrouve sur le toit dans la capitale

La voiture d’un gendarme s’est retrouvée sur le toit en plein Paris, samedi matin vers 6h45. Le militaire de 30 ans rattaché à la brigade de gendarmerie de Domont (Val-d’Oise), dont l'alcoolémie atteignait 0,89 mg/litre d’air expiré alors que la loi tolère 0,25 mg/l, a percuté involontairement un feu de signalisation au milieu du boulevard Bonne-Nouvelle, dans le 9e arrondissement, rapporte Le Parisien.

Hors service et non armé, le gendarme​ a été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement. La gendarmerie a indiqué au quotidien qu'« un dossier disciplinaire le concernant est diligenté par sa hiérarchie ».