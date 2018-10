Victime d'un cambriolage, Alexis Corbière porte plainte

Alexis Corbière à l'Assemblée nationale, le 17 octobre 2018. — Alain ROBERT/SIPA

Des cambrioleurs se sont introduits chez le député de la France insoumise Alexis Corbière dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 octobre et ont volé son ordinateur, révèle Libération. Le proche de Jean-Luc Mélenchon a porté plainte.

Alors que le député et sa famille dormaient dans leur domicile de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, les cambrioleurs ont dérobé son ordinateur dans la chambre de sa fille à l’étage. Ils ont également emmené un vélo. Alexis Corbière a porté plainte dès le lendemain, au commissariat des Lilas. Les policiers se sont rendus sur place, mais n’ont trouvé que des « traces de gants », toujours selon Libération.

Sa directrice de campagne cambriolée

Coïncidence ou non, l’ancienne directrice de campagne d’Alexis Corbière pour les élections législatives avait été cambriolée le 10 octobre, la veille des faits. Les cambrioleurs s’étaient introduits chez elle à Montreuil et avaient également volé son ordinateur. Autre fait intriguant : la porte de la permanence du député a été trouvée ouverte et allumée le 12 octobre par son attaché parlementaire. Sur Twitter, le député a confirmé les faits révélés par le quotidien.