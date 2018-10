Paris: Une étudiante en médecine à Paris 13 porte plainte pour des injures antisémites

Une plainte pour des injures antisémites a été déposée par une étudiante de l'université Paris 13. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Une plainte qui fait écho à l'actualité internationale. Une étudiante de deuxième année de médecine a porté plainte pour injures antisémites proférées par d'autres étudiants de son université Paris-13, a-t-on appris ce lundi auprès de son avocat. La jeune fille de 20 ans raconte avoir fait l'objet de harcèlement à caractère antisémite de la part d'un groupe d'élèves de l'université, notamment dans le cadre de la préparation du week-end d'intégration de la fac de médecine, selon des informations révélées par Europe 1.

«On est passé des blagues sur la Shoah à des saluts hitlériens, puis on invente un jeu qui s'appelle le 'freespa', le lancer de kippa qu'on jette par terre», raconte-t-elle au micro d'Europe 1. Ces faits «sont profondément inacceptables», a réagi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, dans un communiqué publié lundi matin. La plainte a été déposée dans un commissariat du Val-d'Oise le 20 octobre, a indiqué son avocat, Antonin Péchard.

Le président de l'université Paris 13 reçu par la ministre

«Au surlendemain de l'attaque antisémite de Pittsburgh aux Etats-Unis, je veux rappeler que les mots aussi peuvent tuer et que les injures et les gestes déplacés ont toujours été les prémices de violences plus grandes encore», a déclaré Frédérique Vidal. Elle «salue le fait que l'université Paris-13 ait pris les décisions qui s'imposaient dès que les faits ont été connus».

La ministre indique qu'elle recevra «dès aujourd'hui le président de l'université Paris-13 afin de faire le point avec lui sur les dispositifs de prévention mis en place dans son établissement et sur les actions qui peuvent être immédiatement engagées pour mettre fin à ces dérives inacceptables».