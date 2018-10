Nantes: Il propose un téléphone portable volé... à des policiers

Il ne pouvait pas plus mal tomber. Vendredi soir, deux hommes descendent du tramway, arrêt Médiathèque, dans le centre-ville de Nantes​. A ce moment-là, un homme les interpelle et leur propose un téléphone portable, raconte Presse Océan. Ce que l’individu ne sait pas, c’est qu’il a face à lui deux policiers… en civil, des membres de la BSTC (brigade de sécurité dans les transports en commun). Les forces de l’ordre sortent tout de suite leurs cartes professionnelles et saisissent le mobile.

Volé sans violences quelques heures avant

Après une petite enquête rapide, les policiers apprennent que le mobile a été volé quelques heures plus tôt, sans violence, rue des Petites écuries, dans le quartier Bouffay, rapporte le quotidien nantais. L’individu, un sans domicile fixe, a été interpellé et placé en garde à vue.

