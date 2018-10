Lyon: Un policier, accusé d'avoir violé deux enfants, mis en examen et écroué

VIOL L’homme, policier à Lyon, a été placé en garde à vue et présenté au parquet de Grenoble mercredi pour viol sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles…

Le policier a été présenté mercerdi au parquet de Grenoble. Illustration. — E. Frisullo / 20 Minutes

L’homme, qui filmait les viols, n’a eu d’autres choix que de reconnaître les faits. Un policier lyonnais, âgé d’une quarantaine d’années et domicilié dans le Nord Isère, a été mis en examen et écroué mercredi pour « viols​ et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans ».

Selon Le Dauphiné, il est accusé de s’en être pris aux deux filles de son ex-compagne, âgées de 11 et 13 ans. C’est l’une d’elles qui a donné l’alerte en racontant les sévices subis à un adulte de son collège.

Placé à l’isolement

Placé en garde à vue lundi, peu après l’audition des deux victimes présumées et de leur mère, le policier a reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon une source judiciaire citée par le quotidien régional. Il a été placé en détention provisoire, mercredi, dans une prison de la région Auvergne Rhône-Alpes, où il a été placé à l’isolement.