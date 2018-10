Pau: A 14 ans, elle fugue, on la retrouve à la prison de Fleury-Mérogis

Un surveillant le 29 octobre 2015 dans un couloir de la prison de Fleury-Mérogis — ERIC FEFERBERG AFP

Sa famille et les services sociaux ne savent plus quoi faire face à cette adolescente. En rupture avec ses parents, elle fugue régulièrement des foyers ou des familles d’accueil où elle est placée depuis plusieurs semaines. Cette fois-ci, la jeune a été retrouvée à la prison de Fleury-Mérogis, relate France Bleu Béarn.

Pas de vérification sur son identité

Après une nouvelle fugue, elle a été arrêtée pour vol avec violence en région parisienne. Ce jour-là, elle décline une fausse idée, en l’occurrence celle de sa mère, et affirme être majeure. L’adolescente fait beaucoup plus que ses 14 ans. Présentée à un tribunal, elle est alors condamnée à deux mois de prison ferme et comprendre rapidement qu’elle va finir en prison.

Face à la situation, elle avoue finalement être mineure mais trop tard, direction la prison de Fleury-Mérogis. Là, elle déclare une nouvelle fois être mineure et elle est donc enfin libérée puisqu’il est impossible de se retrouver derrière les barreaux à cet âge. Placée dans un foyer après cette affaire, elle a de nouveau fugué depuis.