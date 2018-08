Marne: Six Britanniques blessés dans un accident d'autocar sur l'A26

FAITS DIVERS Les causes de l’accident demeuraient inconnues samedi matin, mais la vitesse du véhicule était normale et les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs...

Un camion de pompiers. (Illustration) — Beatrice Colin

Un autocar transportant trente ressortissants britanniques s’est couché tôt samedi sur l’A26, faisant six blessés légers, a annoncé la préfecture de la Marne.

L’accident est survenu « sur l’autoroute A26 dans le sens Troyes-Calais entre Sommesous et Vatry », dans la Marne, samedi à 02H09, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Accident de bus transportant 30 Britanniques, cette nuit, sur l'A26. Bravo et merci aux services pour leur engagement et leur réactivité : @Gendarmerie @SDIS51 @CroixRouge51 @Protec51 @AeroParisVatry pic.twitter.com/4qoEmR2yCF — Préfet de la Marne (@Prefet51) August 18, 2018

« Le bilan est de six blessés légers évacués vers les hôpitaux de Châlons-en-Champagne et Reims », a-t-elle ajouté, précisant que les autres passagers ont été pris en charge par les secours et la gendarmerie. Le car, avec à son bord trente Britanniques, « s’est couché sur la chaussée » après avoir heurté les glissières de sécurité, a-t-elle expliqué.

Les sapeurs-#pompiers marnais ont été mobilisés sur 2 accidents de BUS:

•16 août sur l’A4: impliquant 43 personnes dont 2 blessés graves et 7 blessés légers;

•18 août sur l’A26: impliquant 30 personnes dont 6 blessés légers.

Bravo à tous pour votre engagement!@Prefet51 🚒🚑🚓 pic.twitter.com/QXTGYpCJgT — Pompiers Marne (@SDIS51) August 18, 2018

Les causes de l’accident demeuraient inconnues samedi matin, mais la vitesse du véhicule était normale et les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.