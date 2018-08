Puy-de-Dôme: A 9 ans, il sauve sa grand-mère de la noyade

Une piscine privative. Illustration. — west coast surfer - Moo - Rex - Sipa

Grâce à lui, sa grand-mère a échappé au pire. Dans le Puy-de-Dôme, un petit garçon de 9 ans a fait preuve d’un incroyable sang-froid en sauvant sa mamie de la noyade, rapporte ce jeudi le journal La Montagne.

La scène se déroule le 6 août dernier, alors que Matthéo et Mireille jouent ensemble dans la piscine familiale, dans la commune de Lezoux. Sandrine, la maman du petit garçon, s’est absentée pour faire des courses quand sa mère, âgée de 65 ans, commence à se sentir mal au milieu du bassin.

Hospitalisation de six jours

« Au départ, j’ai cru qu’elle me faisait une blague, raconte le petit-fils de la victime au journal La Montagne. Et puis, je me suis rapproché et j’ai vu qu’elle était bizarre. Elle avait les yeux à moitié fermés et la bouche déformée. » Les symptômes d’ un AVC.

Matthéo, qui pèse à peine 30 kg, prend alors son courage à deux mains et arrive à ramener sa grand-mère sur les marches de la piscine. Après être sorti de l’eau pour téléphoner à sa mère, il raconte avoir vu le corps de sa mamie glisser, et avoir réussi à la ramener une deuxième fois sur le bord.

Finalement, Mireille est prise en charge par les secours, prévenus entre-temps par sa fille. Après six jours à l’hôpital, dont deux en soins intensifs, la grand-mère a pu rentrer chez elle samedi dernier, sans aucune séquelle, selon le quotidien.

