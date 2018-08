Belgique: Ils dérobent pour près d’un million d’euros de canettes de Red Bull

Illustration: Des canettes de Red Bull. — SALOM GOMIS/SIPA

Voilà un butin qui donne des ailes ! Dimanche, plus de 300 palettes de canettes de Red Bull ont été volées dans un entrepôt belge de la marque de boissons, a indiqué mardi une source policière. La valeur de la marchandise s’élève à près d’un million d’euros. Le vol, décrit comme « très professionnel » et réalisé en équipe, s’est produit sur la commune de Menin, dans une zone industrielle accolée à la frontière française, près d’une autoroute reliant Lille à Courtrai et Gand (Belgique).

Le vol s'est produit à Menin en Belgique, commune frontalière avec la France. - Maps4News

Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs, demeurés sur place une douzaine d’heures, auraient fait plusieurs allers et retours avec une base de repli pour s’emparer de l’équivalent de onze camions de canettes de la boisson énergisante.

La police n’exclut pas des complices au sein de l’entrepôt

Au surlendemain des faits, les enquêteurs exploitaient des images de vidéosurveillance de la zone industrielle pour tenter de les identifier, a confié la source policière belge. La police n’exclut pas que les voleurs aient pu bénéficier de complicités au sein de l’entrepôt. L’enquête a été confiée à la police fédérale de Courtrai sous l’autorité du parquet de cette ville de Flandre occidentale.

Ce mardi, le journal flamand Het Laatste Nieuws ironisait sur le slogan publicitaire de la marque. « A Menin, il semble que plus de 950.000 canettes se soient elles-mêmes donné des ailes », écrit le journal sur son site.