Nice: Ni vue, ni connue, une comptable détourne près de 1.7 millions d'euros en cinq ans

Personne n’avait rien vu venir. Et pourtant, la somme est plus qu’importante : 1.7 millions d’euros. C’est ce qu’a détourné une comptable niçoise de 59 ans entre 2011 et 2016, rapporte Nice-Matin.

A l’époque, cette femme décrite comme discrète était employée dans une société de courtage en assurances. Une entreprise qui avait pleinement confiance en elle puisque cela faisait plus de 30 ans qu’elle était salariée dans celle-ci. Si les dirigeants ont mis autant de temps à s’en rendre compte, c’est pour plusieurs raisons.

Elle ne laissait apparaître aucun signe de richesse

Tout d’abord, celle qui détournait des chèques, maquillait dans le même temps les comptes grâce à sa position dans la société. Mais surtout, elle ne laissait apparaître aucun signe de richesse dans sa vie personnelle. Elle a simplement investi un peu d’argent dans des biens immobiliers via une SCI.

Condamnée à trois ans de prison dont 18 mois ferme pour avoir falsifié des chèques et blanchi de l’argent, elle va aussi devoir rembourser son ex-employeur.

