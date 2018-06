Marseille: Trois supporters de l’OM interpellés pour l’utilisation de fumigènes à Lyon

Les supporters de l'OM lors de la finale de la ligue Europa. — Jean-Philippe KSIAZEK / AFP

Trois supporters de l’OM ont été interpellés lundi et placé en garde à vue à Lyon.

Ils sont soupçonnés d’avoir organisé l’introduction de fumigène dans le stade, et leur déclenchement simultané.

Les policiers ont interpellé lundi matin trois supporteurs de l’Olympique de Marseille, soupçonnés d’avoir organisé l’introduction d’engins pyrotechnique lors de la finale de la Ligue Europa à Lyon, a appris l’AFP mardi, de source proche de l’enquête.

Les trois hommes sont âgés de 25 à 47 ans, parmi lesquels figure le président d’un club de supporteurs de l’Olympique de Marseille baptisé Commando Ultra '84, ont été placés en garde à vue. Les interpellations ont été menées par des policiers de la sûreté départementale (SD) du Rhône en collaboration avec leurs collègues de Marseille, précise-t-on de même source.

Des instructions pour que les fumigènes soient allumés simultanément.

Des troubles étaient redoutés entre supporteurs marseillais, lyonnais et espagnols, lors de cette finale d’Europa League le 16 mai. C’est pourquoi une enquête préliminaire avait été ouverte en amont du match, visant les chefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations en bande organisée, participation à un groupe violent en vue de commettre un délit et introduction et usage d’engins pyrotechniques, a détaillé cette source.

Et c’est grâce à cette enquête préliminaire de la SD que les trois hommes ont pu être identifiés et interpellés. Selon les éléments de l’enquête, ils auraient passé des consignes pour permettre d’introduire des fumigènes dans le stade, en dépit des mesures de sécurité, en profitant de la cohue, et donné des instructions pour que les engins soient allumés simultanément.

Le soir du match, les fumigènes étaient tellement nombreux qu’une épaisse fumée avait considérablement gêné la visibilité au début de la rencontre, remportée par le club espagnol 3 à 0.

>> A lire aussi : Oloron-Sainte-Marie: Cinq personnes intoxiquées dans un collège après le déclenchement d'un fumigène

>> A lire aussi : Fumigène nouvelle génération: Et si l'invention d'un pyrotechnicien danois révolutionnait le monde des tribunes?