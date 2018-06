Lyon: Une mère de famille casse le nez de la directrice de l'école d'un coup de tête

Photo d'illustration d'une école maternelle. — D.Bancaud/20 minutes

Une école maternelle de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) est sous le choc depuis quelques jours. Dans cet établissement public juste à côté de Lyon, la directrice a en effet subi une surprenante agression vendredi de la part d’une mère de famille, convoquée pour des problèmes de comportement de sa fille.

D’après Le Progrès, la femme de 36 ans n’aurait pas supporté les remarques de la directrice. Cette dernière demandait des excuses concernant le comportement de l’enfant, qui aurait manqué de respect à une ATSEM.

Le ton est tellement monté que la mère de l’élève a asséné un violent coup de tête à la directrice. Les blessures sont sérieuses pour celle-ci, avec un nez cassé et une ITT de sept jours. Un groupe Facebook, Les amis de Chassagne (le nom de l’école), a été créé après cette agression afin de soutenir l’établissement et de dire « non à la violence et à l’insécurité ».