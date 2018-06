Une prise d'otages est en cours rue des Petites écuries, dans le 10e arrondissement. — Alain JOCARD / AFP

Trois personnes sont retenues en otage depuis 16 heures environ dans la rue des petites écuries.

La BRI est sur place.

Des négociations sont en cours.

Une prise d'otages est en cours ce mardi après-midi à Paris. Un forcené est retranché depuis 16 heures environ avec trois personnes dans la cour intérieure d’un immeuble de la rue des Petites écuries dans le Xe arrondissement de la capitale, a-t-on appris auprès de sources concordantes. Un homme a également été légèrement blessé au visage par l'assaillant avant qu'il entre dans l'immeuble. Il est parvenu à prendre la fuite et a été pris en charge par les pompiers, précise une source policière.

Ce dernier affirme être lourdement armé. Selon des sources syndicales, il aurait indiqué être en possession d’une bombe​ et d’une arme de poing et souhaiterait parler à l’ambassadeur d’Iran en France.

Quartier bouclé

Un contact a été établi et des négociations sont en cours, précise une source policière. On ignore encore les motifs de cette prise d’otages mais pour l’heure la piste terroriste n’est pas privilégiée.

Des policiers de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) sur place. Le secteur est entièrement bouclé et les personnes sur place sont confinées dans des commerces et immeubles voisins.

>> Plus d’informations à venir…