Essonne: Deux hommes condamnés pour avoir torturé un chiot et posté la vidéo sur Snapchat

Un American Staffordshire (illustration). — A. Sallade / Rex / Rex / Sipa

La vidéo, montrant des sévices et actes de cruauté, avait été diffusée sur Snapchat. Deux jeunes hommes ont été condamnés jeudi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Evry (Essonne) pour s’être filmés en train de torturer un chien en mars dernier, rapporte Le Parisien.

C’est la Fondation assistance aux animaux qui avait porté plainte après avoir été alertée de l’existence de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les policiers étaient alors remontés jusqu’au propriétaire de l’animal, un American staffordshire âgé de quatre mois nommé Naya.

Le chiot, tenu par la peau du cou, était battu à coups de ceinture

Sur la vidéo postée sur les réseaux sociaux le 4 mars dernier, on voyait un jeune homme battre le chiot, tenu par la peau du cou, à coups de ceinture.

Outre les six mois de prison avec sursis, l’auteur des coups, âgé de 22 ans, et son copain de 19 ans, ont également été condamnés à 1.000 euros d’amende chacun et interdiction de posséder un animal pendant deux ans.