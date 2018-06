Le chef américain Anthony Bourdain retrouvé pendu près de Colmar

Anthony Bourdain, un chef américain devenu célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown, est décédé « par pendaison » ce vendredi matin dans un hôtel de luxe de Kaysersberg (Haut-Rhin), a annoncé le parquet de Colmar.

« Nous avons effectivement appris le décès par pendaison de ce chef américain ce matin dans un hôtel de luxe de Kaysersberg, Le Chambard », a déclaré le procureur de la République de Colmar Christian de Rocquigny du Fayel.

« A ce stade, rien ne laisse supposer l’intervention d’un tiers », a-t-il indiqué, précisant qu’il avait « saisi la brigade de recherche de (la gendarmerie) de Colmar pour les vérifications des circonstances du décès » et qu’un « médecin légiste s’est rendu sur place ».

CNN, employeur d’Anthony Bourdain, avait annoncé un peu plus tôt qu’il était mort en France à l’âge de 61 ans, apparemment après s’être suicidé. Anthony Bourdain a été découvert dans sa chambre d’hôtel par son ami français, Eric Ripert, le co-propriétaire et chef du Bernadin, l’un des plus célèbres restaurants des Etats-Unis, situé à New York, avait précisé la chaîne.

Anthony Bourdain, the chef and gifted storyteller who took TV viewers around the world to explore culture, cuisine and the human condition for nearly two decades, has died. He was 61. https://t.co/eqFL2anGf4 pic.twitter.com/vUvIZ0QIVg