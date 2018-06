Lille: Omerta d’un quartier autour de la mort d’un toxicomane tabassé à mort

La rue Alexandra-David Néel, à Lille-Sud. — Google Maps

Un véritable lynchage. La police a mené une opération d’envergure dans le quartier de Lille-Sud, mercredi, raconte La Voix du Nord. Une centaine d’agents de la police judiciaire de Lille​ avaient été mobilisés pour interroger les habitants de plusieurs tours dans la rue Alexandra-David-Néel.

L’enquête porte sur le passage à tabac mortel d’un jeune homme, le 26 mai. Dans l’après-midi, un toxicomane de 30 ans se rend dans la rue pour acheter de l’héroïne. En repartant en voiture, il percute un scooter provoquant quelques dégâts matériels.

Il se fait uriner dessus

Lorsqu’il revient vers 23h30, il est roué de coups par plusieurs individus et se fait uriner dessus. Les pompiers et la police doivent intervenir. Ils trouvent la victime gravement blessée. Ce dernier raconte ce qui s’est passé avant d’être transporté au CHR, où il va décéder quelques heures plus tard.

La police est persuadée que des riverains ont assisté à la scène, mais refusent de parler par crainte de représailles. D’où cette opération de police visant à recueillir des témoignages*. Les premières investigations n’ont permis aucune arrestation.

* La police judiciaire de Lille invite toute personne ayant des informations à contacter le 03 20 30 37 25.