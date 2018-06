Lot-et-Garonne: Une octogénaire retrouvée morte dans une rivière

ORAGES ET INONDATIONS La victime a été découverte dans le Lède, un affluent du Lot…

Le corps d’une octogénaire a été découvert dans une rivière à Casseneuil, à une quarantaine de kilomètres au nord d’Agen dans le Lot-et-Garonne, où de fortes pluies sont tombées dans la nuit, a appris l’AFP ce mercredi matin auprès des pompiers.

Il s’agirait d’un accident

Les circonstances exactes et les causes du décès n’étaient pas connues. La Lède, affluent du Lot où le corps a été retrouvé, n’avait pas quitté son lit mais son niveau était très élevé, selon la mairie. Selon nos informations, la victime, âgée de 82 ans, aurait été voir l’état de la rivière et aurait glissé.

Les intempéries touchent violemment la France depuis quelques jours. Mardi, un homme de 28 ans a été retrouvé mort dans sa voiture immergée au niveau de la départementale D840, près de la commune de Piseux dans l’Eure. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait perdu le contrôle de sa voiture qui s’est retournée dans une cuvette d’eau.

