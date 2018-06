Pyrénées-Orientales: Maeva, 19 ans, disparue depuis une semaine, a été retrouvée saine et sauve

Illustration de gendarmerie. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

La jeune femme de 19 ans qui avait quitté le domicile familial le 29 mai en fin d'après-midi à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, et n'avait plus donné signe de nouvelles a été retrouvée mardi 5 juin en fin de journée par les gendarmes de Céret. Elle était en bonne santé et a été ramenée auprès de ses proches.

Les militaires avaient lancé un appel à témoins pour recueillir un maximum d’informations dans l'optique de la retrouver.

Ils ont depuis publié un message rassurant sur Facebook : « La jeune Maeva a été retrouvée. Il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. Merci à toutes et tous pour votre implication et vos partages ».