Val-d'Oise: «SOS Appelez la police»... Elle envoie un appel au secours par la fenêtre de son appartement

Illustration d'un commissariat de police — JACQUES DEMARTHON / AFP

« SOS Appelez la police ! SVP. 8e porte gauche. » C’est l’appel à l’aide découvert samedi soir par une passante à Franconville, dans le Val-d’Oise. Le message, griffonné sur une feuille de papier, a été lancé depuis un appartement en direction de la rue, rapporte Le Parisien. En le découvrant, une habitante de la résidence a immédiatement prévenu les policiers.

Saisissant l’urgence de la situation, les policiers envoient immédiatement une patrouille sur place et identifient l’appartement d’où a été lancé le papier. Un homme de 49 ans, visiblement alcoolisé, leur ouvre la porte. Les policiers décident de l’interpeller et de le placer en cellule de dégrisement. Sa femme, qui souffre de plusieurs hématomes à l’épaule et au bras gauche, a été prise en charge par les secours.