Nord: «Il a sorti son sexe»... Une élève raconte avoir été victime «d'une agression sexuelle» durant une épreuve de sport du bac

Le Parc du Héron à Villeneuve d'Ascq (Nord) — M. Libert / 20 Minutes

« J’ai eu peur, je n’ai même pas pu crier, je suis partie en courant ». Une élève du lycée Kernanec de Marcq-en-Barœul (Nord) participait à une épreuve de course d’orientation pour le bac, dans le parc du Héron à Villeneuve d’Ascq (Nord), lorsqu’un homme l’a agressée sexuellement, rapporte France info.

Le directeur académique du Nord, Jean-Yves Bessol, a confirmé les faits. « Des jeunes filles ont rencontré des individus masculins qui ont tenu des propos à caractère sexuel » et il y a eu, selon ses informations, « exhibition sexuelle ».

« Le mec était vraiment tout près de moi, il a sorti son sexe et s’est collé contre ma cuisse »

La scène s’est déroulée le vendredi 18 mai, en pleine forêt. Alors que l’adolescente était à la recherche de balises numérotées dans le cadre de son épreuve d’orientation, elle croise un individu au comportement suspect. « A un moment, on a vu un homme, qui avait peut-être 20 ou 30 ans, je ne sais pas, et il nous a demandé ce qu’on faisait, et notre âge. Je ne le sentais pas, alors on s’est éloignées », explique-t-elle. Quelques minutes plus tard, l’homme revient vers elle. « Le mec était vraiment tout près de moi, il a sorti son sexe et s’est collé contre ma cuisse », décrit alors la jeune fille.

« Ce n’était pas de l’exhibition, c’était une agression sexuelle, il ne s’est pas juste montré, il m’a touchée », a ajouté l’adolescente, qui a indiqué avoir déposé une préplainte en ligne.

Une autre élève a également raconté aux enseignants qu’un homme lui a « demandé une fellation en échange d’indications pour trouver des balises », sans savoir s’il s’agit de la même personne.