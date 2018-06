Seine-Saint-Denis: Le principal d'un collège et son gestionnaire visés par une plainte pour agression sexuelle

ENQUETE En état d’ébriété, le chef d’établissement et son adjoint gestionnaire se sont introduits dans la chambre d’une surveillante et ont eu des gestes déplacés à son encontre…

Un véhicule de police. (Illustration) — Olivier Aballain / 20 Minutes

Une enquête a été ouverte pour « violation de domicile » et agression sexuelle. Deux surveillantes de l’internat du collège international de Noisy-le-Grand ( Seine-Saint-Denis) ont porté plainte contre le principal et un autre membre de l’encadrement pour agression sexuelle, a-t-on appris ce samedi de source judiciaire.

D’après les premiers éléments de l’enquête, révélée par Le Parisien et France Bleu, l’incident s’est produit dans la nuit du 24 au 25 mai. En état d’ébriété, le chef d’établissement et son adjoint gestionnaire se sont introduits dans la chambre de l’une des deux assistantes d’ éducation, affectée à la surveillance de nuit dans l’internat, et ont eu des gestes déplacés à son encontre. Auparavant, ils avaient tenté de pénétrer de force dans la chambre de la première.

Les deux personnes mises en cause actuellement en arrêt maladie

Les surveillantes ont porté plainte le lendemain et une enquête a été ouverte pour violation de domicile et agression sexuelle, a indiqué le parquet de Bobigny.

Le principal adjoint a adressé jeudi un courrier aux parents pour les informer qu’un « incident sérieux » s’était produit dans l’enceinte de l’établissement. « Il ne concerne que des personnels et aucun élève n’a été mis en danger, à aucun moment », a assuré le responsable dans le courrier.

Le rectorat a indiqué que les deux mis en cause étaient actuellement en arrêt maladie et que les deux surveillantes bénéficiaient de la protection fonctionnelle et d’un accompagnement.