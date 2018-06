Strasbourg: Un écolier de 9 ans s’enfuit de chez lui et traverse la France pour rejoindre sa maman

AMOUR Un enfant de 9 ans, qui redoutait que son père résidant à Strasbourg ne lui remonte les bretelles, s’est enfui en TGV et TER pour rejoindre sa maman à Saint-Etienne…

Illustration. Un enfant à la fête du TGV. Le 10 06 07 — G . VARELA / 20 MINUTES

C’est en voyant ce petit bout de chou tout seul dans un TER mercredi, que des passagers ont alerté le contrôleur et la police… Agé de neuf ans, l’écolier avait pris la tangente, redoutant visiblement une punition de son père, relative à l’école, rapporte France Bleu Alsace.

Ce jour d’escapade, le jeune garçon et son père avaient pourtant rendez-vous avec la maîtresse, à Strasbourg, précisent nos confrères. Mais à 8h30, l’enfant est monté dans un TGV : direction Marseille. À Lyon Part-Dieu, le petit débrouillard a pris une correspondance, un TER pour Saint-Étienne​. C’est à ce moment qu’il fut repéré. Mais le garçonnet a réussi à fausser compagnie aux contrôleurs et c’est la police qui a fini par lui mettre la main dessus. Il a été raccompagné chez sa mère, à Saint-Etienne donc. Pendant ce temps, son père et l’école avaient déclaré la disparition de l’enfant à Strasbourg…