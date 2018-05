Alsace: Une nouvelle plainte déposée après le décès d'un patient qui avait contacté le Samu

SANTE Contacté par sa famille, un avocat mulhousien (Haut-Rhin) a déposé plainte contre X pour non-assistance à personne en danger après le décès d'un homme que le Samu avait, plus tôt, renvoyé vers SOS Médecins...

Après un appel au Samu, un homme renvoyé vers SOS Médecins a finalement trouvé une maison médicale qui a appelé... le Samu après un diagnostic. Illustration — MICHEL GILE/SIPA

La plainte a été déposée mi-mai. Mais les faits retracés ce jeudi par le journal L'Alsace remontent à octobre 2017. Accidenté gravement à la jambe par un bus dans le Haut-Rhin un an et demi plus tôt, un homme de 53 ans est décédé à Mulhouse plusieurs jours après un appel au Samu qui l’avait renvoyé vers SOS Médecins.

Selon le témoignage de sa sœur et l’enregistrement remis de l’appel, l’Alsacien a fait état, par téléphone, d’une forte tension et de palpitations depuis une semaine ainsi que de grosses douleurs à la cuisse où il avait été opéré par le passé. Au bout du fil, un médecin lui a parlé de la possibilité d’une phlébite en le renvoyant vers SOS Médecins.

Le traitement de son appel au centre des questions

Au lieu d’attendre une demi-journée, le quinquagénaire a toutefois décidé de partir à pied à l’hôpital. Avant de trouver, par hasard en chemin, une maison médicale où une médecin lui a finalement diagnostiqué une phlébite et une embolie pulmonaire, avant de faire venir le Samu pour le transporter vers le service de cardiologie de l’hôpital.

Victime d’un arrêt cardiaque après un changement de lit dans ce service deux jours plus tard d’après le récit de sa sœur, l’homme de 53 ans est tombé dans le coma avant de décéder vingt jours plus tard. Sa famille cherche à comprendre pourquoi son appel au Samu n’a au départ pas été traité comme une urgence vitale le 1er octobre 2017.

Comme il le précise à 20 Minutes, Me Lionel Binder a été contacté en ce sens avant même sa mort. Afin de connaître en détail les raisons de son décès, l’avocat mulhousien a donc déposé une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger mi-mai, où il « expose les responsabilités et les poursuites qui pourraient être engagées à l’encontre de l’hôpital et du Samu. »