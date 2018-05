Bordeaux: En pleine rue, un fils aurait poignardé son père d’une dizaine de coups de couteau

La victime a été hospitalisée à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. - Photo : Sebastien Ortola — SEBASTIEN ORTOLA

Mardi, vers 18 h, dans une rue de Gradignan, près de Bordeaux, une dispute entre père et fils a tourné à l'agression. Le fils âgé de 24 ans aurait porté une dizaine de coups de couteau à son père, rapporte Sud-Ouest.

Grièvement touché, il a été rapidement secouru par des voisins qui ont alerté pompiers et Samu. Il a été pris en charge à l’hôpital Pellegrin et ses jours ne sont plus en danger.

Le fils suspecté d’avoir attaqué son père au couteau​ a été interpellé sur place par les motards de la police nationale et placé ensuite en garde à vue au commissariat central de Bordeaux. L’enquête a été confiée à la brigade départementale de la famille (BDPF) de la Sûreté.