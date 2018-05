Mamoudou Gassama: Elisabeth Lévy a-t-elle demandé le rapatriement du héros au Mali?

FAKE OFF La chroniqueuse s’est dite offusquée par la réception de Mamoudou Gassama par l’Elysée, mais n’a pas exigé son expulsion...

L'éditorialiste Elisabeth Lévy s'est dite choquée par la réception de Mamoudou Gassama à l'Elysée. — BALTEL/SIPA

Plusieurs comptes Facebook influents relaient une citation d’Elisabeth Lévy demandant le « rapatriement » de Mamoudou Gassama

Sur le plateau de CNEWS, Elisabeth Lévy s’est dite « choquée » que le jeune homme soit reçu à l’Elysée, et a dénoncé l'« exploitation politique » de son acte héroïque.

La page Facebook du média NegroNews, qui s’adresse à la communauté noire francophone à travers le monde, relaye depuis mardi 29 mai, des propos chocs attribués à la chroniqueuse Elisabeth Lévy : « Je suis choquée de voir un sans-papiers reçu à l’Élysée au lieu d’être rapatrié après un acte banal soit disant [sic] héroïque. »

Visuel relayant des propos déformés d'Elisabeth Lévy sur Mamoudou Gassama - NegroNews

L’information est partagée via un visuel percutant vu plus de 3.500 fois, qui a été repris par d’autres pages communautaires ou des personnalités influentes sur le réseau social.

Capture d'écran d'un post Facebook relayant des propos déformés d'Elisabeth Lévy. - Utilisateur de Facebook

FAKE OFF

Les chroniqueurs de l'émission L'Heure des pros sur CNEWS étaient invités lundi 28 mai à réagir à l’évènement du moment : Mamoudou Gassama, un Malien sans-papiers de 22 ans allait être reçu par Emmanuel Macron pour avoir sauvé la vie Raphaël, un enfant de 4 ans.

Le publicitaire Jacques Séguéla a salué « la leçon de civisme [que] nous donnent les sans-papiers ». Le journaliste Thierry Moreau a lui estimé que « les institutions cherchent à savoir comment le [Mamoudou Gassama] récompenser, il se trouve que ce garçon cherche à devenir Français ».

« Cela ne me choque pas du tout, ce qui me choque c’est qu’on en fasse du foin », a alors répliqué Elisabeth Lévy. L’animateur Pascal Praud lui a alors demandé de préciser ce qu’elle entendait par cette expression. « Le recevoir à l’Elysée… », a-t-elle commencé. « Cela vous choque qu’il aille à l’Elysée ? », l’a interrompue l’animateur. « Ça me choque oui ! », a répondu la directrice de la rédaction du magazine Causeur.

Exploitation politique

« Nous avons une discussion difficile sur la politique migratoire et c’est précisément le même type de choses qu’on fait avec des photos tragiques d’enfants », tente de justifier la chroniqueuse, faisant certainement référence aux cas d’Aylan et d' Omran, et critiquant une éventuelle « exploitation politique ».

Elle souligne par ailleurs qu’il y a « plein de gens qui commettent des actes héroïques et qui ne sont pas reçus à l’Elysée », tout en précisant quelques minutes plus tard : « Je suis pour qu’on lui donne ses papiers moi ! »

Elisabeth Lévy s’est donc bien dite choquée par le fait que Mamoudou Gassama soit reçu au palais présidentiel. En revanche, elle s’est déclarée en faveur de sa régularisation et non pas d’une expulsion.

