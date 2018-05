Béziers: Treize enfants légèrement blessés après l'effondrement du toit d'une école élémentaire

Le toit de l'école élémentaire​ Pelisson-Barberac s’est effondré vers 14h30, pour une raison inconnue, ce mardi à Béziers, dans l’Hérault, rue Pierre-Curie, indiquent les services de police. La commune indique qu’il s’agit du faux plafond d’une classe de CM2.

Un important dispositif de secours a été mis en place en début d’après-midi dans le quartier pour sécuriser l’établissement, qui est en cours d’évacuation.

⚠️ @SDIS34 a dépêché des moyens humains et matériels conséquents pour cette intervention. Évitez ce périmètre d’action des secours Ne gênez pas la circulation https://t.co/snf5pA6xue

Le SDIS, qui indique avoir dépêché sur place des moyens « humains et matériels » conséquents, demande d’éviter le secteur pour ne pas gêner leur intervention.

Selon les policiers, il n’y a pas de blessés graves, les enfants ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de l’Hérault. Sur les 25 enfants, indique la mairie de Béziers dans un communiqué, « 13 ont été légèrement blessés et sont actuellement pris en charge par les pompiers, cinq d’entre eux passent des examens. L’école sera fermée jusqu’à lundi. »

Ecole Pellisson-Barberac : cet a-m à 14h30, le faux plafond d'une classe de CM2 s'est effondré. Sur les 25 enfants, 13 ont été légèrement blessés et sont actuellement pris en charge par les pompiers, 5 d'entre eux passent des examens. L'école sera fermée jusqu'à lundi.

⚠️INFO IMPORTANTE Les parents souhaitant récupérer leurs enfants scolarisés à l'école élémentaire Pelisson sont invités à se présenter RUE DE LA FONT NEUVE où ils seront pris en charge et non rue Pierre Curie pour ne pas gêner l'intervention en cours de @PoliceNat34 et @SDIS34. https://t.co/U1iovXDbi4