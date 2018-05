Var: Un cadavre retrouvé dans une rivière à Brignoles

Illustration de gendarmerie. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Selon une information de Var-Matin, un cadavre a été retrouvé ce lundi en fin d’après-midi à Brignoles, dans le Var, dans une rivière. Le corps sans vie a été découvert à la hauteur d’un pont. Un important dispositif a été déployé. Des gendarmes se sont rendus sur place, ainsi que des sapeurs-pompiers. Des prélèvements ont été effectués.

Pour autant, à l’heure où ces lignes sont écrites, on ignore tout des circonstances de cette découverte, tout comme on ne connaît pas pour l’heure l’identité de la personne retrouvée, ni les causes de son décès. Aucune hypothèse n’est écartée, selon une source citée par le quotidien régional.