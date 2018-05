Doubs: Soupçonné de gestes pédophiles sur une fillette, un homme frappé et brûlé dans un bois

VIOLENCES Parce qu’ils le soupçonnaient de gestes à caractère pédophile sur une fille de six ans, quatre personnes ont tendu une embuscade à un homme de 18 ans pour le frapper, le brûler et l’attacher à un arbre…

L'homme de 18 ans a été retrouvé hagard et à moitié nu dans les rues de Grand-Charmont. Illustration — E. Frisullo / 20 Minutes

Le jeune homme a été retrouvé marchant hagard et déshabillé ce vendredi soir à Grand-Charmont, commune voisine de Montbéliard (Doubs). Selon les éléments recueillis par nos confrères de L'Est Républicain deux jours plus tard, une embuscade lui a en fait été tendue par quatre personnes en l’invitant à un barbecue.

Parce qu’ils le soupçonnaient de gestes déplacés sur une fillette de six ans, sa mère de cette dernière, son compagnon, son frère et un ami l’auraient durement violenté dans un bois à proximité. Frappé, dénudé, brûlé avec des cigarettes, le jeune homme aurait ensuite été attaché à un arbre où ses agresseurs l’ont laissé.

Quatre personnes interpellées et placées en garde à vue

Âgés de 17 à 38 ans, les agresseurs présumés que la victime - condamnée par le passé par la justice - n’a d’abord pas souhaité nommer, ont finalement été interpellés le lendemain. Avant de voir leur garde à vue prolongée ce dimanche. Les quatre personnes doivent être présentées au procureur de la République ce lundi.