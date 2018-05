Aude: Mobilisation générale après la disparition mystérieuse du maire d'un village

Moussoulens est un petit bourg d'un millier d'habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Carcassonne. — Map4News

Plusieurs dizaines d’habitants de Moussoulens, dans l’Aude, épaulent les gendarmes pour quadriller la zone de recherches et mener des battues. Cette mobilisation méthodique est destinée à retrouver la trace de Jacques Carriqui, le maire de ce village situé à une quinzaine de kilomètres de Carcassonne.

Selon L'Indépendant, l’édile n’a plus de donné de nouvelle depuis le lundi 21 mai vers 13 heures. Il a quitté son domicile à pied, sans emporter ni argent, ni téléphone. Depuis que l’alerte a été donnée mardi matin, les gendarmes ont engagé de gros moyens pour fouiller champs et fossés. Les militaires ont engagé un hélicoptère et fait appel à des équipes cynophiles. Ils n’ont pour l’instant retrouvé aucune trace du disparu de 69 ans.

