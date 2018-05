Brest: Il consomme de l’héroïne dans sa voiture avec son fils de 6 ans à bord

Voiture de police (illustration) — ELSNER FABRICE/SIPA

Les policiers ont procédé au contrôle d’un automobiliste qui avait un comportement étrange dans sa voiture vendredi soir à Brest. Et pour cause, l’individu était en train de consommer de l’héroïne avec son fils de 6 ans à bord du véhicule, rapporte Ouest-France. A l’intérieur, les policiers ont découvert 2,3 grammes d’héroïne sous forme de poudre et de caillou.

Pour ne rien arranger à ses affaires, l’homme n’avait pas de permis de conduire, précise Le Télégramme. Agé de 34 ans, cet habitant de Bohars a été interpellé et placé en garde à vue avant d’être relâché samedi. Il sera convoqué devant le tribunal le 22 février. L’enfant a quant à lui été confié à sa maman.