Tarn: En voyage scolaire en Italie, des collégiens se font voler tous leurs bagages

Ils se sont retrouvés littéralement en short devant le Colisée, à Rome. Mardi, le voyage scolaire en Italie d’une soixantaine de collégiens tarnais a viré au vinaigre, façon jeu d’aventure en territoire hostile.

Selon le Journal d'ici, les élèves (des latinistes de Castres, Vielmur et Brassac) étaient tranquillement dans la file d’attente du Colisée quand une bande, visiblement bien organisée, a fait une razzia dans les soutes de leurs deux bus.

Les profs au ravitaillement

Bilan du pillage : sur les 77 élèves, plus de soixante se sont retrouvés sans bagage. Qu’à cela ne tienne, les Tarnais – occupés toute la journée de mardi par les formalités policières – ont décidé de poursuivre le voyage. Les veinards qui ont toujours leurs affaires vont partager. Et deux profs ont fait une autre razzia, dans les boutiques cette fois, pour achalander la troupe en tee-shirts et sous-vêtements.

Le convoi, considérablement allégé, a quitté Rome pour Pompéi.