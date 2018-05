La famille disparue en Meurthe-et-Moselle retrouvée dans le sud de la France

(Photo d'illustration) La police de Meurthe-et-Moselle a lancé un avis pour disparition inquiétante d'une famille. — PATRICK KOVARIK / AFP

Plus de peur que de mal. La famille, portée disparue depuis fin avril, a été retrouvée saine et sauve, a-t-on appris sur les réseaux sociaux de la police. Un avis de recherche avait été diffusé mercredi. Les parents – le père âgé de 46 ans et la mère de 42 ans – et les deux enfants de 13 et 6 ans, originaires de Laxou, en Meurthe-et-Moselle, ont été retrouvés dans le sud de la France.

Fin d'#AvisDeRecherche. Les Parents et les 2 enfants de la Famille DA SILVA ont été retrouvés sains et saufs. Merci à vous tous pour les partages et votre vigilance. pic.twitter.com/aRJbAUHi8X — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) May 17, 2018

C’est la fille aînée du père, issue d’une précédente union, qui avait donné l’alerte. La famille lorraine n’avait pas donné de signe de vie depuis le 28 avril.

