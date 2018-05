Attentats en Catalogne: Deux personnes interpellées en Haute-Garonne

T.C. et F.F.

Des passants se recueillent sur les Ramblas en Catalogne après le double attentat à Barcelone et Cambrils, le 21 août 2017. — SIPA

L'enquête sur les attentats de Catalogne se poursuit en France. Deux personnes ont été interpellées en Haute-Garonne ce mardi et placées en garde à vue, selon une source judiciaire.

Les attaques de Barcelone et Cambrils, revendiquées par Daesh, avaient tué 16 personnes et en avaient blessé 120 en août 2017. En février dernier, un homme avait déjà été interpellé en France, à Albi (Tarn) et mis en examen avant d'être écroué. D'après les premiers éléments de l'enquête, certains des auteurs des attentats s'étaient rendus en région parisienne début août 2017.

« On sait qu’ils vont acheter cet appareil photo, on sait surtout qu’ils quittent leur hôtel le soir, qu’ils se rendent longuement devant la Tour Eiffel puis qu’ils y retournent le lendemain avant de repartir sur l’Espagne » grâce à l’étude du bornage des téléphones, avait précisé sur franceinfo Gérard Collomb.